Zaniolo stoppato, niente Roma-Inter

Corriere dello Sport (R. Maida) – La settimana più bizzarra e misteriosa di Zaniolo di conclude con una mancata convocazione, che la società ha attribuito a un “leggero” affaticamento a un polpaccio. Inutile andare oltre, perché ogni retropensiero può avere un senso da una parte e dall’altra. Il risultato certo però è che Zaniolo non potrà affrontare la sua ex squadra per un inconveniente comune tra i calciatori reduci da gravi infortuni: il ginocchio è a posto, ma il muscolo, per ragioni di sovraccarico, si è indurito.