Zaniolo, sigaretta in discoteca e fa selfie senza mascherina

La Gazzetta dello Sport – Mentre gran parte della squadra era a casa Perotti per il compleanno di Diego, Nicolò Zaniolo due sere fa era in un ristorante dove si cena e si balla a due passi da Villa Borghese. Nei video dei tifosi si vede Zaniolo fumare e fare selfie senza mascherina. Il numero 22 della Roma fuma la sigaretta elettronica, ma visto che era scarica ne aveva chiesta una normale agli amici. L’occhio indiscreto del tifo, però, lo ha colto e il video ha fatto il giro del web. La maggioranza dei romanisti lo ha difeso, ma il problema sta nel rischio Covid ignorato. La Roma fa sapere che comunque il giocatore, come il resto della squadra, è risultato negativo ai tamponi.