Zaniolo shock. Il ginocchio fa crac davanti al c.t. Mancini: ora l’Europeo è a rischio

Quasi quattro minuti a terra con le mani sul volto e un pianto a dirotto. Quasi quattro minuti lunghissimi, che possono essere anche un’eternità per chi sognava un finale di stagione dorato e un Europeo da giocare in casa, magari anche da protagonista. Ed invece ieri al 32′ del primo tempo il ginocchio destro di Nicolò Zaniolo ha fatto crac: rottura del legamento crociato anteriore, con associata anche una lesione meniscale. Per lui stagione finita, operazione questa mattina a Villa Stuart: le sue speranze sono nelle mani del professor Mariani. Le parole del giocatore subito dopo l’esito della risonanza: “Adesso ho paura di perdere anche l’Europeo. Ho sentito un dolore terribile e ho capito subito che era successo qualcosa di grave“. La sua frase poi su Instagram, per cercare di tirarsi su: “Vi giuro, tornerò più forte di prima“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.