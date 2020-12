Il Tempo (F.Schito) – “Ci vediamo agli Europei? Ci vediamo molto prima“. Questa la risposta su Instagram di Zaniolo sotto un commento. Il giovane alimenta così le speranze di vederlo rientrare prima del previsto. In questi giorni è previsto che il ragazzo inizi le prime corse sul tapis-roulant. E’ seguito a distanza dal professor Fink. Tutto sembra procedere per il meglio, con l’obiettivo di rientrare in campo per marzo.