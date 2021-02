Zaniolo scalpita, ma Fink lo frena e il rientro slitta

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma continua a vincere e Fonseca continua a godersi i tanti giovani rilanciati, escluso Zaniolo che da più di un anno è alle prese con un vero e proprio calvario. Per ora Nicolò resta ancora ai box. ha postato alcune foto degli allenamenti su Instagram ma sono vecchie, di archivio, risalenti alla scorsa estate.

L’ex Inter è impaziente ma il professor Fink, l’ortopedico che l’ha operato in Austria, lo frena: un ritorno prematuro potrebbe chiaramente creare delle conseguenze negative. Chiaramente a rendere impaziente Zaniolo c’è la voglia di aiutare la Roma in campionato e farsi trovare pronto per l’Europeo.