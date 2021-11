Zaniolo: “Partita dopo partita sto ritrovando sempre più me stesso”

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Milan. Queste le sue parole:

ZANIOLO A DAZN

A vederti la sensazione è che tu stia acquisendo fiducia in te stesso partita dopo partita. Come stai? Come sta andando?

Sì, hai ragione. Partita dopo partita sto ritrovando più me stesso. Non resta che continuare così. Oggi non è importante il singolo, ma la squadra ed i tre punti.

All’Olimpico in Serie A non segni da due anni. Quanto ti manca il gol in una partita così?

Manca, però preferisco che non faccia gol ma magari vinciamo. Il gol è una cosa a sé. Preferisco che vinciamo.

Uno dei tuoi idoli quando eri piccolo era Ibrahimovic. Che sensazioni ti trasmette affrontarlo?

Sappiamo che hai sempre desiderato parlagli, anche per confrontarti. Lo farai? È un grande giocatore, però sono concentrato su quello che dobbiamo fare noi. Se ci sarà modo di scambiare due chiacchiere a fine partite bene, l’importante però è portare a casa i tre punti.