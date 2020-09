Zaniolo, operazione al ginocchio in corso per il giocatore della Roma

E’ una giornata importante per Nicolò Zaniolo. Ieri pomeriggio il giocatore della Roma è partito per l’Austria dove ora si sta operando al ginocchio per ricostruire il legamento crociato. L’intervento lo sta eseguendo il professor Fink che nel recente passato ha rimesso in piedi anche Chiellini e Demiral. Zaniolo resterà ad Innsbruck per una settimana, poi farà ritorno a casa. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport.

