Zaniolo, l’agente vorrebbe affrontare l’argomento rinnovo prima dell’inizio del campionato. La Roma posticipa

Corriere della Sera (M.Colombo) – Nicolò Zaniolo è il talento più puro della Roma, l’uomo attorno a cui si è coagulato il consenso del popolo giallorosso, imprescindibile per il progetto Friedkin. Il calciatore ha un contratto fino al 2024 ma un ingaggio non in linea con la stima che tutta l’Italia gli tributa. Guadagna 1,8 milioni più bonus, cifre non da giocatore top. Il giocatore chiede uno stipendio almeno da 3,5: il suo procuratore, Claudio Vigorelli, vorrebbe affrontare l’argomento prima dell’inizio del campionato. La Roma intende posticipare al mese prossimo.