Zaniolo, la terza via: scambio di prestiti con la Roma

Tuttosport (M.Bo – F.Cornacchia) – La trattativa de Ligt-Bayern Monaco potrebbe sbloccare quella di Zaniolo alla Juventus. A Trigoria hanno deciso di sacrificare il 23enne per finanziare la campagna acquisti e soprattutto vorrebbero chiudere in tempi brevi. La Roma resta sempre molto fredda sull’opzione delle contropartite, ma l’incasso di non meno di 90 milioni per de Ligt potrebbe cambiare le carte in tavola.

Niente contropartite, ma eventualmente prestito oneroso a 10 milioni con riscatto finale nel 2023 a 30 più bonus. Nelle ultime ore, però, si è aggiunta una terza opzione che è uno scambio di prestiti tra Zaniolo e Arthur o Zakaria, due centrocampisti apprezzati da Mourinho. I contatti continuano, però la cautela resta massima.