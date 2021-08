Zaniolo, la Roma e l’annuncio come Michael Jordan: “I’m back” – FOTO

Per Nicolò Zaniolo è stata una serata incredibile. Il talento della Roma è tornato al gol in una partita ufficiale dopo quella galoppata contro la SPAL del 2020. Rete di prestigio con un taglio da fuoriclasse vero e poi tocco delizioso a battere Cakir sotto le gambe. La Roma, tramite il proprio profilo Twitter, per esaltarlo ha ripercorso uno dei ritorni più iconici del mondo dello sport, forse il più incredibile: quello di Michael Jordan. Di seguito il documento con la frase più importante di tutte: “I’m back“.

For immediate release pic.twitter.com/OsKx8lnbLb — AS Roma English (@ASRomaEN) August 26, 2021