Zaniolo in partenza di Ciampino verso l’Austria per l’operazione al ginocchio – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Ciampino D.Moresco) – È un weekend importante per Nicolò Zaniolo. È il weekend dell’operazione al legamento crociato dopo l’infortunio di lunedì contro l’Olanda in Nations League. Il numero 22 è partito dall’aeroporto di Ciampino per raggiungere l’Austria, Innsbruck, dove incontrerà il professor Fink. Nella stessa clinica hanno avuto lo stesso intervento anche gli juventini Chiellini e Demiral. Il giocatore classe ’99 è stato accompagnato dalla fidanzata, dalla madre e dal medico sociale della Roma, Massimo Manara.