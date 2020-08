Zaniolo e quel profumo d’Europa. Fonseca punta subito su di lui

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – “Nicolò giocherà sicuro dal via“. E quando lo dice, Paulo Fonseca non tradisce neanche una piccola esitazione, neanche il minimo dubbio. Evidentemente Zaniolo deve avergli fatto vedere qualcosa in più dal punto di vista atletico e fisico. Il numero 22 dunque ci sarà dall’inizio, al fianco di Mkhitaryan e alle spalle di Dzeko. Andando a caccia di quella consacrazione europea che può completare una stagione comunque decisiva. E forse non è un caso che Zaniolo possa trovare la chance ci confermarsi proprio in Europa, contro il Siviglia. Perché questa per lui è una partita fatta di corsi e ricorsi. Dall’altra parte ci sarà il d.s. che lo ha voluto e portato a Roma, Monchi, e contro un’altra spagnola, il Real Madrid, è iniziata la sua favola, il 19 settembre 2018, quando Di Francesco dal nulla lo fece esordire come titolare al Bernabeu. Ora la Roma punta anche e soprattutto su di lui per poter arrivare fino in fondo.