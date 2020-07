Zaniolo e Pau Lopez tornano tra i convocati

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – A quasi sei mesi dalla rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro, Nicolò Zaniolo torna tra i convocati di Paulo Fonseca. Contro il Napoli andrà in panchina senza giocare ma il suo rientro è una boccata d’ossigeno per il tecnico portoghese, in un finale di stagione in cui si va in campo ogni tre giorni. C’è anche Pau Lopez che è guarito dalla micro frattura al polso sinistro rimediata il 13 maggio ed è a disposizione. Starà a Fonseca scegliere se metterlo dentro dall’inizio. Torna tra i convocati anche Davide Santon che ha superato Bruno Peres nelle scelte tecniche.