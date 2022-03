Zaniolo e gli auguri a papà Igor: “Te già sai” – FOTO

Igor Zaniolo compie 49 anni. Con una storia Instagram, Nicolò gli ha augurato buon compleanno: “Non smetterò mai di guardarti così. Tanti auguri a te, già sai“, ha scritto il trequartista della Roma.

Con la presenza nella vittoria di giovedì contro il Vitesse, Zaniolo ha collezionato il centesimo gettone giallorosso. È stato anche uomo assist visto che il gol di Oliveira è arrivato dopo un suo controllo in area, con la palla prima sistemata da Nicolò e poi messa in rete dal portoghese. Per la sfida di domani (ore 18) contro l’Udinese il numero 22 giallorosso dovrà prestare attenzione. Entrerà infatti in campo da diffidato e domenica 20 ci sarà il derby.