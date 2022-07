Zaniolo compie 23 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Nicolò Zaniolo compie gli anni. L’eroe di Tirana spegne 23 candeline. A festeggiare il gioiello romanista, il cui futuro resta ancora nebuloso, sono stati numerosi amici e compagni. Con un tweet, anche la Roma ha augurato a Nicolò buon compleanno.

Rientrato in pianta stabile dopo i due infortuni, Zaniolo ha concluso la stagione nel miglior modo possibile. Ha scacciato le copiose critiche con il gol più importante della carriera e per la Roma degli ultimi anni. La vittoria in Conference League contro il Feyenoord è infatti arrivata grazie alla rete da lui siglata.



