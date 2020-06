Nicolò Zaniolo non ci sarà per la sfida di oggi col Milan anche se procede regolarmente il suo percorso di recupero. Il giovane talento giallorosso è però carico per la sfida contro i rossoneri, non a caso ha postato delle storie su Instagram dove ha ricordato i suoi due precedenti gol contro i milanesi, uno in questa stagione nella gara d’andata e uno nella gara di ritorno della stagione 2018-2019. Ha lasciato anche un commento molto romano: “Daje”.