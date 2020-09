Zaniolo a Innsbruck scortato dalla famiglia

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, accompagnato dal medico della Roma, Manara, e dalla fidanzata Sara, Nicolò Zaniolo è partito per Innsbruck, dove oggi sarà operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà assistito anche dai genitori, Igor e Francesca, e dall’agente Vigorelli, che hanno raggiunto la clinica austriaca in macchina. Zaniolo è partito da Ciampino con un volo privato, e nonostante sia apparso sereno, tutti sanno che questi giorni per Nicolò non saranno semplici. Ecco perché avrà bisogno del sostegno della famiglia, dei tifosi e della società: Dan e Ryan Friedkin si sono fatti sentire e il giocatore sa di avere completa fiducia anche della nuova proprietà americana. Tutta la Roma lo aspetta.