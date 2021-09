Zalewski: “Mourinho mi ha detto che avrò le mie occasioni in campo”

Nicola Zalewski, attaccante della Roma, è stato intervistato da Polski Radio ed ha parlato anche del rapporto con Mourinho e la convocazione con la Polonia. Queste le sue parole:

“Sognavo la Polonia da quando ero bambino. Il mio sogno si sta avverando. Il mister Paulo Sousa conta molto su di me, finora abbiamo parlato per cinque minuti. Ho saputo della chiamata quando ero negli spogliatoi della Roma. Sono rimasto sorpreso, ho chiamato subito mio padre. Era molto felice, urlava di gioia, piangeva. È una grande gioia per lui. Mourinho mi ha detto che avrò le mie occasioni in campo“.

Queste, invece, le parole del ct Paulo Sousa: “Ho chiesto a Jose di supportarlo. È un giovane talento che teniamo in grande considerazione. Spero che Mou possa aiutarlo, ne beneficerebbe sia la Roma che la nazionale polacca”.