Zalewski, gioia e dolore. Kumbulla e Miki stop

Il Tempo (E. Zotti) – Dalla gioia della seconda di fila da titolare al dolore alla caviglia. A tenere in ansia Mourinho sono le condizioni di Zalewski. Il classe 2002 è stato costretto a chiedere il cambio al 17′ della ripresa: l’attaccante ha messo male un piede rimediando una distorsione e nelle prossime ore si capirà l’entità dell’infortunio. Per Abraham non sembra nulla di grave. Contro l’Udinese squalificati Mkhitaryan e Kumbulla, mentre restano in diffida in vista del derby Pellegrini e Zaniolo.