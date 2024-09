La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Da titolare ritrovato a separato in casa. Nicola Zalewski assisterà al match di Marassi col Genoa dal divano di casa. La decisione della Roma di escluderlo dal progetto tecnico non cambia e non è dettata dal doppio no a Psv e Galatasaray, ma dalla riluttanza del giocatore a proseguire il suo rapporto con il club giallorosso.

Di fronte alla riapertura di una trattativa per il rinnovo, infatti, la situazione potrebbe cambiare come ha spiegato ieri De Rossi: “Non credo sia una scelta definitiva. La decisione l’ha presa la società e io l’ho saputo qualche giorno fa. Se troveranno un accordo per rinnovare il contratto verrà inserito di nuovo in rosa. Ma non dovete chiedere a me”.

Al momento, però, tra Zalewski e la Roma è guerra aperta come dimostra anche la nota della GP Soccer and Management, l’agenzia che cura gli interessi del giocatore: “Si ritiene assolutamente insindacabile la libertà di un calciatore di definire o meno ogni trattativa relativa alla sua attività professionale, senza condizionamenti e né tanto meno costrizioni, anche quella del proprio club di appartenenza, per un eventuale rinnovo”.