Zahedi: “Complimenti alla Roma. Siamo felici di giocare contro di loro”

Shahab Zahedi, attaccante dello Zorya, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Zorya 4-0. Queste le sue parole:

ZAHEDI IN CONFERENZA STAMPA

La gara?

Complimenti alla Roma, siamo felici di giocare contro di loro. Abbiamo preparato la nostra tattica, ma non l’abbiamo messa in campo. A volte fai tutto quello che puoi ma non ottieni risultati, questo è il calcio.

Sull’approccio…

Penso che i primi 10 minuti e gli ultimi 10 siano molto importanti in tutte le gare. Abbiamo provato a fare del nostro meglio, ma non abbiamo avuto concentrazione. Purtroppo hanno segnato.