LIVE – Young Boys-Roma, le formazioni ufficiali: in difesa tornano Fazio e Jesus. Peres a sinistra, Mayoral in attacco

Pagine Romaniste – La Roma torna in campo, dopo la bella vittoria in campionato per 5 a 2 ai danni del Benevento, stavolta per affrontare in campo europeo lo Young Boys. Si tratta dell’esordio stagionale in Europa League per i giallorossi e per mister Fonseca che ha già annunciato parecchio turnover. Detto fatto, la Roma cambia volto totalmente, in ogni suo reparto, permettendo a tanti giocatori di tirare il fiato. Tra i pali c’è il ritorno di Pau Lopez, che prende il posto di Antonio Mirante. Il tecnico portoghese torna alla difesa a tre, con Kumbulla che scenderà in campo al fianco di Federico Fazio e Juan Jesus. A destra, dopo aver saltato le ultime tre gare per infortunio, si prende una maglia da titolare Rick Karsdorp, con Bruno Peres schierato a sinistra e Spinazzola e Santon a riposo. In mediana, occasione da titolare per Gonzalo Villar, che sarà al fianco di Cristante. Tridente tutto spagnolo in avanti, con Carles Perez e Pedro alle spalle di Borja Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Pedro, Perez; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Boer, Ibanez, Spinazzola, Santon, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Dzeko.

Squalificati: Mancini.

Diffidati: -.

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Pastore, Smalling, Zaniolo.

Allenatore: Fonseca.

YOUNG BOYS (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

A disposizione: Faivre, Neuenschwander, Maceiras, Seydoux, Maier, Siebatcheu, Mambimbi, Seferi, Camara, Lefort, Elia Meschack.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Aebischer, Garcia, Lauper, Martins, Petignat, Spielmann.

Allenatore: Seoane.

Arbitro: Carlos Del Cierro Grande.

Assistenti: Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez.

IV Uomo: José María Sánchez.

PREPARTITA

Ore 18.36 – Inizia il riscaldamento della Roma.

Ore 18.02 – Ecco anche la formazione dello Young Boys.

Ore 17.45 – Questi gli undici giallorossi che scenderanno in campo:

