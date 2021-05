Xhaka: “Non permetto a nessuno di buttarmi a terra. Ho grandi obiettivi”

Granit Xhaka, calciatore dell’Arsenal, ha rilasciato un’intervista a Keystone-sda. Queste le sue parole:

“Non mi sono mai sentito meglio. Ho grandi obiettivi, le mie aspettative sono molto alte. Voglio guidare la squadra, voglio essere un modello per i giovani giocatori prima, durante e dopo le partite. Sono nel settore da undici anni e continuerò a lavorare su me stesso. Sicuramente non mi rendo le cose facili. Ci vuole molto per buttarmi fuori rotta. I miei compagni di squadra lo sanno, anche i miei avversari. Mi sono rialzato più e più volte nella mia carriera. Non permetto a nessuno di spingermi a terra, questa fiducia di base mi dà forza”.