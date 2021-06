Xhaka, l’operazione è quasi fatta. E il Real Madrid cerca Spinazzola

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – I Friedkin sono tornati a Roma e sono già operativi. Mercato, stadio, ristrutturazione del settore medico. Riunioni su riunioni per preparare la Roma di Mourinho. I proprietari del club sono molto attenti anche a sfoltire la rosa, attualmente ci sono oltre 50 giocatori a libro paga e in molti resteranno ad allenarsi a Trigoria da fuori rosa. Si spera di fare qualche uscita prima di annunciare il primo colpo, che sarà molto probabilmente Xhaka, anche se manca qualcosa con l’Arsenal. Ma lo svizzero si sente già un giocatore della Roma.

Intanto, secondo il quotidiano spagnolo As, si registra un forte interessamento per Spinazzola da parte del Real Madrid, che offrirebbe in cambio il cartellino di Borja Mayoral, rimasto alla Roma in prestito. Ma i giallorossi (che non avuto finora nessun contatto con le merengues su questo tema) non intendono privarsi di uno dei propri giocatori più importanti.

Edin è in vacanza, si prepara per farsi trovare pronto al raduno del 6 luglio. La Roma non lo considera in uscita, è stato straconfermato da Mourinho, che vuole averlo in rosa. È stato i tecnico a dire di confermarlo. Dzeko è felicissimo di restare in giallorosso, potrebbe partire solo se un grande club gli presentasse l’offerta di un contratto biennale. In quel caso la Roma si libererebbe di un ingaggio pesante, che al lordo, compresi i premi, arriva a 17 milioni. La sua partenza è un’ipotesi molto remota.