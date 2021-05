Granit Xhaka, obiettivo numero uno della Roma a centrocampo, ha parlato proprio dell’interessamento dei giallorossi e di Mourinho. Queste le sue parole riportate dal sito blick.ch:

“Questo mi rende orgoglioso. Certo che ho letto anche le voci. Ma ora sono concentrato al cento per cento sulla nazionale. Questo è più importante dell’Arsenal o delle voci in questo momento. Ho altri due anni di contratto a Londra e all’Arsenal sanno cosa hanno in me. Quando sarà il momento e si potrà parlare del trasferimento io ci sarò. Sinceramente: non ho sentito cosa ha detto Mourinho. Ma questo mi rende orgoglioso. Tutti conoscono Mourinho, sanno cosa ha realizzato. Mourinho sa come vincere titoli“.