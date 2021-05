Xhaka: “Fiero di piacere alla Roma”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “L’interesse della Roma mi rende orgoglioso“. Se serviva una conferma del feeling tra la società giallorossa e Granit Xhaka, in cima alla lista dei rinforzi stilati da José Mourinho, è arrivata dal ritiro della Svizzera.

Il centrocampista dell’Arsenal sa di essere un obiettivo della Roma, ed esce allo scoperto, anche per favorire una rapida trattativa tra i due club.”Ora sono concentrato al 100% sulla nazionale, che è più importante dell’Arsenal: ho altri due anni di contratto con loro e sanno cosa posso dare. Quando sarà il momento o dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò“.

Il momento è arrivato, anche perché lo Special One lo insegue da parecchio tempo e lo avrebbe portato volentieri anche al Tottenham. “Non so che cosa abbia detto Mourinho su di me, ma tutti lo conoscono e sanno cosa ha fatto in carriera. Mourinho sa come vincere“.