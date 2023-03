Women’s Champions League, Roma-Barcellona nella storia: record di spettatori nel calcio italiano femminile

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si è scritto un pezzo di storia del calcio femminile Italiano. In occasione della partita d’andata della Women’s Champions League tra Roma e Barcellona, infatti, ci saranno sugli spalti oltre 39.454 spettatori. La gara è entrata cosi nella storia del calcio Italiano, divenendo quella con il maggior numero di spettatori.

L’ondata d’amore giallorossa che da mesi si abbatte sull’Olimpico per la Roma di Mourinho prosegue anche per le ragazze di Spugna. In campo questa sera è scesa anche Manuela Giugliano, che è diventata di fatto il primo 10 della Roma a giocare all’Olimpico dopo l’addio di Totti il 28 maggio 2017. Lo riporta Il Messaggero.