Wijnaldum lascia i Reds: piace molto anche a Mourinho

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Wijnaldum saluta ufficialmente il Liverpool e lascia aperte le porte alla Roma. Ieri il centrocampista olandese ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Liverpool. “Sto combattendo contro le lacrime in questo momento. I tifosi e i compagni mi hanno dimostrato grande amore durante questi cinque anni. Mi mancheranno. Speravo di giocare qui ancora tanti anni, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Ora deve iniziare una nuova avventura, ma non ho ancora firmato per un altro club“, ha detto nelle interviste a fine partita.

Wijnaldum ha 30 anni ed è un centrocampista che piace a Mourinho. Da svincolato può arrivare a costo zero, ma vuole almeno tre milioni di ingaggio. L’olandese ha ricevuto diverse offerte, nei prossimi giorni svelerà dove giocherà la prossima stagione.