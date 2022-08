Wijnaldum, l’aereo dei Friedkin è decollato. Tappa intermedia a Parigi per far imbarcare il giocatore

Mancano poche ore all’arrivo di Wijnaldum nella Capitale. Come scrive Filippo Biafora del Il Tempo su twitter, l’aereo dei Friedkin è appena partito da Londra dall’aeroporto Biggin Hill. Farà poi tappa a Parigi per far imbarcare il centrocampista olandese, la sua famiglia e gli agenti. Orario previsto di arrivo a Ciampino alle ore 16.50, dove ad attenderlo ci sarà sicuramente la bolgia di tifosi giallorossi.

