Una finale poco convincente per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista, subentrato a Dybala, non ha inciso nella sfida contro il Siviglia ed è sembrato fuori forma. L’olandese ha pubblicato oggi un post Instagram condividendo il suo pensiero sulla finale: “Una dura sconfitta. Abbiamo dato tutto il possibile, ma sfortunatamente non era la nostra serata”.