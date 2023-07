Scamacca resta uno dei nomi in lista per la Roma, ma attualmente è il piano B. Mourinho vorrebbe Morata e il GM sta facendo di tutto per riuscire a portare lo spagnolo nella Capitale. Intanto Scamacca, che ha già dichiarato la sua volontà di voler tornare a Roma, ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e continua la preparazione col West Ham. Nell’amichevole di oggi contro il Tottenham nonostante la partenza dalla panchina il centravanti seguito dalla Roma è andato in gol scegliendo di non festeggiare la rete. Sarà un indizio del suo malcontento? In ogni caso l’accordo con il club inglese non è stato ancora raggiunto. La Roma lo vorrebbe in prestito e hanno chiesto informazioni sul suo conto anche Milan e Juventus.