Il lavoro di Pinto per rafforzare la Roma continua. Diversi i nomi in lista, tra questi c’è anche quello di Baldanzi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non solo i giallorossi sono sulle tracce del giocatore, ma anche i bianconeri. Il classe 2003 piace anche all’estero: Benfica e Borussia Dortmund hanno messo gli occhi su di lui.