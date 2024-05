Si è da poco conclusa allo Stadio Renato Dall’Ara la sfida tra Bologna e Juventus per 3-3. La gara, valida per la penultima giornata di Serie A, ha visto i bianconeri rimontare clamorosamente tre gol. Sembrava tutto in discesa per i padroni di casa che già al 2′ erano in vantaggio grazie alla rete di Calafiori. Il raddoppio era arrivato all’11’ con Castro, e poi ancora una rete di Calafiori al 53′ che firmava il momentaneo 3-0. Al 76′ la Vecchia Signora accorcia le distanze con Chiesa, e Milik prima (83′) e Yildiz (84′) poi concludo la rimonta.