L’ex attaccante della Roma e della Nazionale Italiana Luca Toni, è intervenuto a margine del World Legends Padel Tour. Queste le sue parole sui giallorossi e Daniele De Rossi:

Sulla Roma di De Rossi.

“Il progetto di Daniele è bello e bisogna dargli fiducia. In Italia si esagera presto nel bene e nel male con gli allenatori e serve avere tranquillità. Poteva andare meglio la stagione e c’era la possibilità della finale e della Champions ma ci sono squadre che sono andate meglio. De Rossi ha dato un’idea di gioco, da quando ha preso la Roma non ha fatto male Daniele”.

Su Lukaku.

“Lukaku ha aiutato molto al di là dei gol, è un centravanti grosso che fa respirare la squadra. Poi ci sono le dinamiche dei soldi ma è un centravanti che sposta gli equilibri”.

Scamacca è un rimpianto per la Roma?

“È forte, in Italia abbiamo fretta per bruciarli. È stato bravo Gasperini e ora è tornato a livelli importanti”.