Continuano senza sosta gli incontri con i club per il futuro di Alvaro Morata. Dopo aver incontrato ieri Tiago Pinto, oggi l’agente dello spagnolo è a Milano per il club nerazzurro. Stando a quanto riporta calciomercato.com, lo spagnolo è l’obiettivo principale per il reparto offensivo di Inzaghi. L’Atletico Madrid vuole i 20 milioni della clausola rescissoria. I nerazzurri sarebbero pronti a proporre al calciatore un contratto quadriennale a 5 milioni a stagione, ma potrebbero abbassare la proposta a 3+1.