Volpato ha mandato un messaggio a Mourinho

Corriere dello Sport (R.Maida) – Per un ragazzo che in questi giorni si gioca il futuro, anche una partitella a ritmi blandi può valere un tesoro. Così Volpato ha timbrato l’inizio della stagione con una doppietta al Trastevere. Mourinho lo ha lanciato nel secondo tempo. Che abbia segnato contro il Trastevere può essere un segno del destino: con questa società aveva cominciato la sua avventura italiana, quando la Roma lo aveva individuato dall’Australia ma non poteva ancora tesserarlo. Uno dei primi a notarlo è stato Francesco Totti che l’ha chiamato nella sua agenzia di calciatori.

Poi è arrivata la Federazione italiana che gli ha chiesto di giocare per la Nazionale azzurra. Volpato non ci ha pensato due volte ed ha sposato il progetto. Potrebbe finire nella trattativa per Frattesi e lo stesso fantasista è tentato da una prospettiva di trasferirsi in una squadra che gli darebbe più minuti. Per il momento partirà per il Portogallo e poi si vedrà. In ogni caso la Roma non vuole perdere il controllo sul giocatore e manterrebbe una percentuale sulla rivendita se non adirittura una clausola di riacquisto.