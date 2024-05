Rudi Völler ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida tra Roma e Leverkusen ai microfoni di Sport Bild. Le sue parole:

“Ho passato 5 anni meravigliosi come giocatore a Roma, ho anche conosciuto mia moglie lì. Ma a Leverkusen, dopo anni di responsabilità importanti, sono ancora più attaccato a questa città. Ho trascorso gran parte della mia vita qui”. “Lo scorso anno non c’era un favorito: tutte e due le squadre venivano da una stagione complicata, ma ora è diverso. A Roma lo sanno, hanno visto cosa è successo a Leverkusen e sanno che il Bayer è il favorito. Se il Leverkusen giocherà al livello con il quale ha giocato per tutta la stagione arriverà in finale. Devono comunque stare attenti: fino a poche settimane fa il Liverpool era il favorito principale e ora non è più nella competizione”.