Il Messaggero (S. Carina) – Si legge Roma-Bayer Leverkusen ma la partita di domani, è molto di più. In ottica romanista, ad esempio, è la sfida agli invincibili, sul versante tedesco, invece, è la rivincita tanto attesa per l’eliminazione della passata stagione.

In campo, sarà Lukaku contro Boniface, Paredes contro il sogno proibito di Mou, Xhaka, Dybala contro l’astro nascente Wirtz. Ma Roma-Bayer Leverkusen è anche, se non soprattutto, il confronto tra De Rossi e Xabi Alonso. Campioni con gli scarpini ai piedi che in carriera si sono già incrociati 7 volte (perlopiù in nazionale): 6 vittorie dello spagnolo, una per Daniele. Quella all’Olimpico (tutto esaurito), è la prima da tecnici. E il punto di partenza, è tutto in questa frase di DDR: “Sono imbattuti, non imbattibili”.

Si, perché se è vero che il Leverkusen non perde da quasi un anno (27 maggio del 2023, 0-3 contro il Bochum: poi 46 gare senza ko, 38 vittorie e 8 pareggi), è in corsa per il Triplete (dopo la Bundesliga è in finale di coppa di Germania e in semifinale di Europa League) e non si arrende mai (15 le reti segnate oltre il 90′), la Roma targata De Rossi viaggia comunque spedita: tre passaggi del turno ottenuti in Europa (eliminando Feyenoord, Brighton e Milan) più 30 punti sui 42 disponibili in campionato. In campo avrebbero formato una coppia meravigliosa. Visto che gli anni passano per tutti, non resta che goderseli in panchina. Apparentemente diversi – sanguigno Daniele, riflessivo Xabi – sono amanti del gioco in verticale.