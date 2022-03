Vitesse-Roma 0-1, le pagelle dei quotidiani: Oliveira il bene e il male, Cristante lucido. Kumbulla una sicurezza, El Shaarawy detta legge sulla fascia

Pagine Romaniste – Un altro 1-0 per il terzo successo di fila. Dopo la risalita in classifica in campionato, la Roma si aggiudica il primo round degli ottavi di Conference League. In Olanda, contro il Vitesse, i giallorossi di Mourinho, tornato sulla panchina, fanno il minimo sindacale per aggiudicarsi la vittoria. Soffrono per tutta la partita, tranne negli ultimi minuti del primo tempo quando infatti arriva la rete di Oliveira.

Apparso fin lì insufficiente, il centrocampista lusitano si riscatta con il gol vittoria, che poi rovina con l’espulsione a 20 minuti dalla fine. Un successo a firma portoghese, perché basatosi sulle parate di Rui Patricio, soprattutto nel primo tempo. L’estremo difensore, tuttavia, arrischia inutilmente quando con i piedi regala palla agli olandesi, imprecisi a porta sguarnita. La difesa, guidata da Mancini, è attenta ed ottempera a dovere ai propri compiti. Stona il giallo per il difensore italiano nei minuti finali.

Nulle le fasce nel primo tempo. Maitland–Niles rema contro, mentre Vina spinge, anche se ad onor del vero quando lo fa arriva il gol. Ugualmente ai due esterni, anche Veretout dura un tempo. Nei primi 45’ fa poco, è spaesato e spesso sbaglia posizionamenti e passaggi. Il risultato viene però custodito dai subentrati – Karsdorp, Cristante, El Shaarawy e Pellegrini – che entrano come meglio non potevano. Non servito, l’attacco funge di tanto in tanto come raccordo, per esempio nel gol. Meglio Abraham di Zaniolo, il quale comunque ha messo su Oliveira il pallone del vantaggio. Sostituito nel secondo tempo, il numero 22 ha subito imboccato la porta degli spogliatoi.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Ibanez 5,5, Kumbulla 6,5; Maitland-Niles 5, Oliveira 6, Veretout 5, Vina 5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5,5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 6, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5, Pellegrini 6, Smalling sf. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT (G. D’UBALDO)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Ibanez 6, Kumbulla 7; Maitland-Niles 5, Oliveira 6,5, Veretout 5, Vina 5,5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5,5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 6, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5, Pellegrini 6, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 6.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio; Mancini, Ibamez, Kumbulla; Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Subentrati: Karsdorp, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Smalling. Allenatore: Mourinho.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio; Mancini, Ibamez, Kumbulla; Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Subentrati: Karsdorp, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Smalling. Allenatore: Mourinho.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Ibanez 6, Kumbulla 6,5; Maitland-Niles 4,5, Oliveira 6,5, Veretout 5, Vina 5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 5,5, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5, Pellegrini 6, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL TEMPO (F. BIAFORA)

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Ibanez 5,5, Kumbulla 6,5; Maitland-Niles 4,5, Oliveira 6, Veretout 5, Vina 5; Mkhitaryan 6; Zaniolo 5,5, Abraham 6. Subentrati: Karsdorp 6, Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5 Pellegrini 6, Smalling sv. Allenatore: Mourinho 6,5.