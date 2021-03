Momento della verità per Mkhitaryan per capire quando e come potrà rientrare per dare una mano alla Roma in uno dei periodi più delicati della stagione. L’attaccante, questa mattina, si è recato a Villa Stuart per svolgere una visita di controllo al polpaccio infortunato nella gara di ritorno contro il Braga (tiro a porta vuota finito alto da lunga distanza). Fonseca spera di riaverlo già per l’andata del match contro l’Ajax che si giocherà giovedì prossimo.