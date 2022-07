Villar, qualcosa si muove in Italia

Corriere dello Sport (G. Marota) – Il talento di Gonzalo Villar sembra essersi fermato nella notte del 6-1 contro il Bodo. Con Fonseca sembrava destinato a un futuro da protagonista, mentre ora è un esubero. Mourinho ha tagliato lo spagnolo dalla squadra e non ha intenzione di valutarne un rilancio. Dalla Spagna bussano club di seconda fascia, non graditi al giocatore, mentre qualcosa potrebbe muoversi in Italia: si muove qualcosa sui fronti Monza, Bologna e Sampdoria.

La Roma punta a cedere Villar, ma per ora le proposte non hanno soddisfatto Tiago Pinto. Alcuni giocatori rischiano di passare i prossimi mesi da separati in casa: Diawara, Veretout, Felix, Calafiori, Coric, Bianda e Kluivert. In bilico anche Carles Perez, che piace all’Udinese.