Sono appena due le presenze di Gonzalo Villar in questa stagione, 11 minuti in campo nella gara di ritorno per le qualificazioni di Conference League contro il Trabzonspor e 58′ nella fase a gironi contro il CSKA Sofia. Nel corso delle 6 gare disputate finora in Serie A, mister Mourinho lo ha sempre lasciato in panchina o in tribuna, ma lo spagnolo non sembra abbattersi. Queste le sue parole in una storia su Instagram:

“Nonostante ostacoli e difficoltà, sempre felice e a lavoro“.