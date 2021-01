Villar: “Non vi abbiamo potuto dedicare la vittoria, torneremo più forti” – FOTO

All’indomani della sconfitta contro la Lazio nel derby perso per 3-0, Gonzalo Villar ringrazia i tifosi per l’affetto mostrato prima della partita e promettendo di recuperare in vista delle prossime partite (doppio confronto con lo Spezia, in Coppa Italia e campionato). Il calciatore ha pubblicato un post sul proprio account Instagram, queste le sue parole:

“Siete venuti a sostenerci ma non vi abbiamo potuto dedicare la vittoria. Grazie per il vostro appoggio, vi prometto che torneremo più forti”.