Villar e Perez: “Siamo qui per crescere ancora”

Carles Perez e Gonzalo Villar hanno svolto ieri il loro primo allenamento a Trigoria. Fonseca, con ogni probabilità, li convocherà per la sfida contro il Sassuolo, anche per fargli assaporare fino in fondo il gruppo. I due spagnoli, esterno destro Perez e mediano Villar, visti gli infortuni, servono come il pane a Fonseca. L’ex Elche è arrivato a titolo definitivo per 4 milioni mentre l’ex blaugrana è in prestito e, a fine stagione, verrà riscattato per una cifra intorno ai 13 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.