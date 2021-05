Pau Lopez, portiere della Roma, si è infortunato nella semifinale di andata contro il Manchester United ed è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo. Lo spagnolo è arrivato questa mattina a Villa Stuart per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra. Come riportato da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, sarà operato dal prof. Alessandro Castagna. Per Pau Lopez stop di circa 2-3 mesi.