Villa Stuart, Fazio presente alla clinica per alcune visite di controllo al ginocchio – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (Da Villa Stuart E.Bandini) – Federico Fazio ha raggiunto la clinica di Villa Stuart questa mattina per effettuare alcune visite di controllo al ginocchio. L’argentino aveva accusato dei fastidi all’articolazione negli scorsi giorni.

Sul calciatore sembra esserci in pole position il Parma, ma la presenza del difensore alla clinica sarebbe per delle semplici visite di controllo. Il calciatore non ci sarà per il match di quest’oggi con lo Spezia, in programma alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.