Vieri: “È stato bello vedere l’Olimpico pieno per la semifinale di ritorno con il Leicester. Totti darebbe una mano a Mourinho”

Tra i discorsi sulla Nazionale e sulla Serie A, nell’intervista al Corriere dello Sport Christian Vieri ha parlato anche di Roma. L’ex attaccante ha commentato un possibile riavvicinamento di Francesco Totti al club giallorosso, dove farebbe coppia con José Mourinho. Queste le sue parole.

Sul ritorno di Totti.

Ha l’esperienza che altri non hanno: conosce l’ambiente, ha 30 anni di calcio giocato alle spalle e sa tutto di tutti. Io sono sempre a favore degli ex giocatori nel ruoli chiave perché hanno una marcia in più.

Che coppia sarebbe Totti-Mourinho?

Mourinho è un vincente, uno che alza le coppe, e Totti gli darebbe una mano. Tanti sminuivano la Conference League, ma è un trofeo importante per il calcio italiano e è stato bello vedere l’Olimpico pieno sia per la semifinale di ritorno sia per la festa post trionfo.