Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – I tifosi sono pronti a riunirsi e a fare festa per ritrovarsi insieme dopo la pausa estiva e riabbracciare i colori giallorossi. All’Olimpico? No, al Pantheon. Perché domani il club giallorosso – al netto delle divergenze sulla nascita del club tra il 7 giugno e il 22 luglio – compira 96 anni e come ogni estate, il 21 luglio, centinaia di romanisti sono pronti a invadere le vie del centro storico per celebrare la storica data e fare festa strappando lo stupore dei turisti, ammaliati ogni anno dallo spettacolo di cori, bandiere e fumogeni che spezzano i silenzi delle stradine del centro con una festa spettacolare. Dal ritrovo al Pantheon il corteo piano piano raggiungerà a mezzanotte via degli Uffici del Vicario 35, la storica sede dove fu fondata la Roma nel 1927.

Che tra l’altro hanno già ricambiato con la sottoscrizione di ben 40mila abbonamenti nel giro di un mese. l’ennesima dimostrazione d’amore per la Roma, per il club, per il proprio allenatore e la voglia di essere sempre partecipi anche nella prossima stagione all’Olimpico ma sicuramente anche in trasferta. Insomma, i romanisti ci sono sempre e non vedono l’ora di poter di nuovo tifare la squadra di Mou. Proprio sullo Special One ricadono i regali. Ecco, dopo tre sessioni di mercato costruite sui parametri zero (con l’abilità di riuscire a ingaggiarli), i romanisti sperano che Mourinho passa essere assecondato nella richiesta di arrivare ad Alvaro Morata. Seppur non tutti siano – inevitabilmente – convinti che possa essere il giocatore giusto, i romanisti sperano che la società possa regalare al tecnico l’uomo che chiede.