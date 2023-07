Il Messaggero (G. Lengua) – I costi sono alti, la concorrenza dell’Inter fa paura, Pinto ha riallacciato i rapporti con Scamacca ma Mourinho il suo attaccante lo ha scelto ed è Morata. Questo non significa che nel giro di qualche giorno sarà a Trigoria, perché l’ultima parola ce l’ha Dan Friedkin che, ad oggi, per prelevarlo dall’Atletico Madrid deve sborsare almeno 20 milioni più accontentarlo a livello contrattuale.

Non è semplice. Sarebbe un investimento molto grande per un giocatore di quasi 31 anni. Certamente troppo per la Roma che deve rispettare i paletti finanziari del “settlement agreement”. Lo Special One però non si arrende. Un po’ come è accaduto a luglio 2004 quando si è imposto con il Chelsea per avere Drogba e come lui stesso ha ricordato: “Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare la squadra. Sono stato fortunato a vincere tre Premier con lui”. Un messaggio sibillino ai piani alti di Trigoria. Un consiglio ad ascoltare la sua opinione perché il più delle volte si rivela vincente.

Il post ha incassato migliaia di “like” e tra i tanti c’era quello di Morata (che intanto ha ricevuto una proposta milionaria dall’Al Shabab). Mourinho, ha pubblicato paio di foto su Instagram mercoledì che i social hanno letto con un ennesimo messaggio subliminale: in una c’è il viso di José in primo piano e sullo sfondo un orologio digitale che segna le ore 19, lo stesso numero di maglia di Morata all’Atletico Madrid. L’altra è quella di un ghiacciolo di colore rosso: alcuni hanno ironizzato ipotizzando che fosse al gusto more. Insomma, la volontà del portoghese appare chiara così come quella del calciatore che, pur senza rinunciare a un euro dal suo ingaggio, ha dato l’ok al trasferimento nella Capitale. Ma non ha detto di no nemmeno a quello in nerazzurro. Pinto nel frattempo continua a parlare con il West Ham per il prestito di Gianluca Scamacca (manovra di disturbo dell’Inter nelle ultime ore). Ma non solo.

Resta in ballo anche la trattativa con il Psg per Renato Sanches: i due club stanno lavorando per trovare l’inte sa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. A Parigi gioca anche il giovane centravanti Ekitiké, sul quale Pinto ha chiesto informazioni. In uscita, Villar vicino al Granada. Shomurodov richiesto in prestito da Cagliari e Lecce, con i sardi in vantaggio.