Verso Sassuolo-Roma: lo scorso anno il primo “stop” al Mapei Stadium dopo 5 trionfi in altrettante gare

Pagine Romaniste (Alessio Nardo) – Mercato ormai prossimo alla conclusione, testa rivolta solo ed esclusivamente alla seconda parte di stagione. E’ stata una settimana intensa per la Roma, con il saluto di Alessandro Florenzi e l’approdo a Trigoria di tre giovani prospetti: Ibanez, Villar e Carles Perez. Alle porte c’è la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, battuto all’andata (era il 15 settembre) con un sonoro 4-2 all’Olimpico.

I precedenti romanisti al Mapei Stadium sono 6 con cinque successi ed un pareggio, per un totale di 11 gol segnati ed uno solo subito. Il primo confronto risale al 30 marzo 2014: 2-0 per la Roma di Garcia grazie ai guizzi di Mattia Destro e della meteora brasiliana Michel Bastos. L’anno successivo, le due formazioni si sfidarono in Emilia il 29 aprile: 0-3 con incornata vincente di Seydou Doumbia al 6′ e magia di Florenzi al 27′. Di Pjanic il tris al 74′. Il 2 febbraio 2016 altro 0-2, di Salah ed El Shaarawy (su assist di Perotti, al suo esordio con la Roma) le reti dell’incontro. Finì invece 1-3 il 26 ottobre 2016: vantaggio dei padroni di casa con Paolo Cannavaro, rimonta firmata Dzeko (doppietta) e Nainggolan. Due anni fa, il 20 maggio 2018, gli ospiti si imposero per 1-0 grazie all’autogol del portiere Pegolo. Nella passata stagione, il 18 maggio 2019, il match si chiuse a reti bianche.

La Roma, relativamente al campionato, è reduce da 4 risultati utili consecutivi in trasferta: 3 vittorie contro Verona, Fiorentina e Genoa ed un segno X sul difficile campo dell’Inter. L’ultima sconfitta risale al 10 novembre, proprio in Emilia: 0-2 al Tardini di Parma. La formazione di Paulo Fonseca vanta la miglior difesa esterna della Serie A con 7 gol subiti, davanti ai nerazzurri di Antonio Conte (10 reti al passivo lontano da San Siro). Il Sassuolo in casa è squadra senza mezze misure: 4 vittorie, 5 ko ed un solo pareggio, peraltro maturato in extremis contro il Cagliari l’8 dicembre scorso. I neroverdi segnano tanto al Mapei Stadium (21 gol, 4° attacco interno) ma incassano anche molte reti (19). Cinque i precedenti tra la Roma e Roberto De Zerbi con 4 trionfi giallorossi ed un pari.

Statistiche Sassuolo in casa – 4 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte – 21 gf, 19 gs

ULTIMA VITTORIA: 18/01/2020, Sassuolo-Torino 2-1

ULTIMO PAREGGIO: 08/12/2019, Sassuolo-Cagliari 2-2

ULTIMA SCONFITTA: 22/12/2012, Sassuolo-Napoli 1-2

Statistiche Roma in trasferta – 6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta – 18 gf, 7 gs

ULTIMA VITTORIA: 19/01/2020, Genoa-Roma 1-3

ULTIMO PAREGGIO: 06/12/2019, Inter-Roma 0-0

ULTIMA SCONFITTA: 10/11/2019, Parma-Roma 2-0

Precedenti in Serie A

2013-2014: Sassuolo-Roma 0-2 (Destro, Bastos)

2014-2015: Sassuolo-Roma 0-3 (Doumbia, Florenzi, Pjanic)

2015-2016: Sassuolo-Roma 0-2 (Salah, El Shaarawy)

2016-2017: Sassuolo-Roma 1-3 (Dzeko, Dzeko, Nainggolan)

2017-2018: Sassuolo-Roma 0-1 (aut. Pegolo)

2018-2019: Sassuolo-Roma 0-0